Mondo Marcio a 105 Mi Casa: "Il mio nuovo album è pieno di cuore"

Mondo Marcio è stato ospite da Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha da breve pubblicato una canzone in collaborazione con Mina, Angeli e Demoni. A tal proposito, raccontando com'è nata la loro collaborazione, Mondo Marcio ha raccontato: "In realtà è nato un bellissimo rapporto nel 2014, quando ho fatto il mio album usando dei campioni originali di alcune sue canzoni. Due anni dopo ho scritto una canzone per lei e Celentano, Se mi ami davvero, e quando stavo scrivendo questo album avevo una canzone che mi sembrava perfetta per lei."

Mondo Marcio è sulla scena musicale dal 2003 e, prima di Uomo, suo ultimo album, uscito venerdì 8 marzo, ha pubblicato diversi dischi e mixtape: "Questo è l'ottavo degli album ufficiali. Ma avendo fatto anche dei mixtape curati come album, sarebbe il dodicesimo. Ma in verità è solo un numero come l'età, dipende quanto cuore ci metti. Questo è un disco pieno di cuore."

Cos'ha imparato il rapper durante la sua carriera? "In questi anni ho imparato che se fai musica personale, devi avere cose da raccontare. E per averle, devi viverle. Se ti racconto una cosa un anno fa, cosa posso avere ora da dirti?"

