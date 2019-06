Sergio Sylvestre a 105 Mi Casa: "Qualsiasi cosa succeda nella vita bisogna sorridere e andare avanti"

Sergio Sylvestre è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscita Parolacce, la sua nuova canzone. Ecco come sta vivendo questo il momento il cantante: "Sto vivendo questo momento molto colorato e molto allegro. Non so se sia il mood della canzone o questo periodo che mi sta dando molta felicità."

Sergio ha parlato di un momento molto triste della sua vita, quello della scomparsa di suo padre: "Mi sono messo da parte perché dopo che è mancato mio padre ho perso l'equilibrio. Ho dovuto staccare e riprendermi. Penso che finalmente ho capito che qualsiasi cosa succeda nella vita bisogna andare avanti e sorridere, sto facendo quello che vorrebbe lui. Sto vivendo il mio sogno, ma anche la sua leggenda."

Quali sono i suoi progetti per l'estate 2019? "Quest'estate porterò in giro "Parolacce", canterò questo pezzo, balleremo insieme" e poi ha aggiunto: "La prima cosa che mi hanno detto è stata 'Sergio, le parolacce non si dicono', ma poi, quando hanno sentito il pezzo, è piaciuto subito. Questa cosa mi fa stare bene perché ho lavorato tanto e avevo paura che questo nuovo mondo potesse non piacere."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Sergio Sylvestre a 105 Mi Casa.