Lo showcase dei 5 Seconds of Summer a 105 Mi Casa

I 5 Seconds of Summer sono stati intervistati da Max Brigante per 105 Mi Casa e si sono esibiti in uno speciale showcase!

Luke, cantante della band, ha dichiarato di essere felici di essere in Italia: "Certo che siamo felici di essere qui, è fantastico, amiamo l'Italia."

I 5SOS adorano la propria fanbase e il rapporto che si è creato tra loro e le persone che li seguono, anche aspettandoli sotto gli hotel e fuori dai luoghi dove si esibiscono: "Per tutti noi è difficile capire le donne, ma credo che abbiano la capacità di essere profonde e captare qualcosa di grande, come hanno fatto con noi" ha spiegato Luke, aggiungendo: "Bisogna togliere l'elemento del maschio/femmina rispetto a quello che è la band 5 Seconds of Summer e il nostro fandom."

Il loro nuovo singolo si chiama Easier e anticipa il loro prossimo album: "Easier è il primo singolo del nostro quarto album, la continuazione di Youngblood. Le canzoni vanno interpretate ma nel video c'è quello che abbiamo voluto raccontare noi. Stiamo ancora lavorano all'album, ma è quasi pronto. La maggior parte è stato scritto, ma dipende da come andrà Easier e anche le prossime canzoni."

Guarda il video per rivedere i 5 Seconds of Summer a 105 Mi Casa!