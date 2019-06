Lorenzo Fragola e Federica Abbate a 105 Mi Casa: "Siamo molto simili"

Federica Abbate e Lorenzo Fragola sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa!

I due cantanti hanno collaborato nel brano Camera con vista. Ma quando hanno deciso di cantare insieme? Lorenzo ha spiegato: "Questo pezzo non l'abbiamo scritto insieme, lo ha scritto Federica. Noi avevamo già collaborato, ci eravamo già conosciuto. Poi lei ha scritto questo pezzo e mi ha contattato" Federica, poi, ha aggiunto: "Ho pensato subito a lui, appena l'ho finito l'ho chiamato."

Federica Abbate ha raccontato che quando scrive si sfoga, soprattutto pensando alle proprie paranoie e in questo si è trovata vicino a Lorenzo Fragola: "Avevo voglia di tirare fuori un pezzo perché ferma non so stare. Ho tenuto un'atmosfera estiva, ma tenendo il mio filo narrativo. Io e Lorenzo siamo molto simili, abbiamo lo stesso modo di pensare, quindi potevo raccontare le mie paranoie con loro" e il cantante ha commentato: "Credo sia più comune sentirsi fuori luogo piuttosto che sentirsi a proprio agio."

La cantante sa bene quando sta scrivendo per se stessa e quando per gli altri: "Quelle che scrivo per me sono intenzionalmente scritte per me, sono cose talmente intime che se le raccontasse qualcun altro non avrebbe senso. Inoltre credo che quando una canzone arriva sia un miracolo."

Guarda il video per ascoltare cosa hanno raccontato Federica Abbate e Lorenzo Fragola a 105 Mi Casa!