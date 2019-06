Tiromancino a 105 Mi Casa: "Vento del Sud è nata in pieno inverno"

Federico Zampaglione dei Tiromancino è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

Da poco è uscito il suo nuovo singolo, Vento del Sud. Ecco cosa ha raccontato: "Di solito sono malinconico. Quest'estate è partito il pezzo reagge, non reaggeton, con delle sonorità anni '80. Vento del Sud è nata in pieno inverno tra le mie tante jam session. La prima parte del testo ce l'avevo già perché l'avevo dedicata alla mia ragazza, poi ho completato il testo con delle immagini che mi ha detto lei e anche grazie a mio padre."

Federico ha un bellissimo rapporto con suo padre: "L'ho ritirato in mezzo, con lui ho scritto tante canzoni. Per me è un amico ed è un appassionato di musica, è grazie a lui che è nata la mia passione. Se non ci fosse lui chissà dove sarei."

Come passerà la sua estate il cantante? "Il tour estivo prosegue con la stessa orchestra del precedente, ma cambia la scaletta: sarà più ritmata. Sarà un concerto particolare, partendo da atmosfere rarefatte fino a ballare."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Federico Zampaglione a 105 Mi Casa.