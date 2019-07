Annalisa a 105 Mi Casa: "Avocado Toast è il mio modo personale di raccontare l'estate"

Annalisa è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La canzone estiva di Annalisa si chiama Avocado Toast. Ecco cosa ha raccontato la cantante a riguardo del brano: "La canzone è nata per fare un esperimento: eravamo in studio a Los Angeles e a fine di una giornata di scrittura, abbiamo visto che erano le 8 e abbiamo deciso di buttare giù una "cosa diversa" ed è uscita Avocado Toast. A furia di ascoltarla abbiamo capito che poteva essere una valida alternativa a quello che di solito si fa d'estate. Ho trovato il mio modo personalissimo di raccontare l'estate."

Annalisa ha ammesso che, all'inizio, era spaventata di come il pubblico potesse percepire questa brano particolare: "Mi spavento tantissimo. Ho passato mesi a farmi le paranoie. Io sono una che mette sempre i tasselli a posto, ho bisogno che tutto sia a posto. Quando metto a posto e capisco che sto facendo una cosa che può avere senso, allora ci sto dentro e sono felice" e poi ha aggiunto, parlando dell'accoglienza dei suoi fan: "L'intenzione di fare qualcosa di estivo, senza perdere la mia personalità, è stata colta."

Nel video di Avocado Toast c'è Darby, un cane che, attualmente, sta cercando una famiglia che la adotti: "Darby cerca casa, si trova al Parco Canile di Milano, insieme a tanti altri cani e gatti. Questo è stato un modo per sfruttare il mio mestiere in questo periodo, caldo per questo tema, per fare qualcosa di buono e non solo funzionale. Per adottare basta andare al Parco Canile, ci sono riferimenti social nei miei post."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Annalisa ai microfoni di 105 Mi Casa.