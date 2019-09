Noel Gallagher a 105 Mi Casa: guarda il video dell'intervista!

Noel Gallagher è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Noel ha parlato del suo nuovo EP, Black Star Dancing: "Questo Ep è più elettronico, molta gente lo odierà" e poi ha aggiunto, raccontando come è nato: "Avevo del materiale, era troppo presto per fare un nuovo album, ma ero in studio, ho registrato alcune canzoni."

L'ex chitarrista degli Oasis ha dato la sua opinione sul cambiamento del mondo della musica al giorno d'oggi, andando contro chi dice che i singoli funzionano meglio degli album: "Davvero dicono così? Fosse per me, continuerei con gli album. Ad esempio, l'anno prossimo sto pensando di fare un album perché ci sono dei punti stabiliti nella carriera, ma credo che per le nuove band l'album vada morendo, il che è un peccato, ma la musica va così."

Che genere di musica ascoltano i figli di Noel? "I ragazzi ascoltano tutto ciò che passa in radio. Ascoltano Stormzy, Skepta, questo genere. Mia figlia ascoltava Justin Bieber, gli One Direction, ora ascolta me."

