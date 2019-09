Gemitaiz e MadMan insieme a 105 Mi Casa: "Volevamo un album trasversale"

Gemitaiz e MadMan sono stati ospiti da Max Brigante a 105 Mi Casa!

Nel loro album insieme hanno collaborato con Giorgia. Ecco cosa ha raccontato Gemitaiz: "Noi stavamo facendo la seconda session per il disco, interamente prodotto da me, MadMan e i nostri produttori, prima a Los Angeles e poi in Puglia. Mi sono trovato su Instagram un messaggio di Giorgia che diceva che ascolta la nostra musica. Quindi ci siamo confrontati e le abbiamo mandato Scatola Nera" poi, MadMan ha aggiunto: "Era perfetto come pezzo."

Scatola Nera non è il loro primo lavoro insieme, ma sicuramente è un album diverso: "Abbiamo sentito l'esigenza di fare delle canzoni che fossero tali a tutti gli effetti, che potessero piacere a tutti, di non fare un disco rap classico. Crediamo di esserci riusciti, abbiamo chiamato degli artisti eclettici. Volevamo una cosa trasversale, lasciando le nostre strofe e le nostre rime."

I due rapper sono impegnati con l'instore tour in tutta Italia: "Come consuetudine siamo in giro per l'Italia, su Instagram trovate tutto."

Guarda il video per ascoltare cosa hanno raccontato Gemitaiz e MadMan a 105 Mi Casa.