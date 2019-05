105 Miami: Vicky ci porta a scoprire il Memorial Weekend

105 Miami con Vicky ci porta a scoprire il Memorial weekend, evento dove si rende omaggio ai soldati e veterani americani in tutti gli USA.

A Miami, ad esempio Ocean drive è chiusa al traffico, per lasciare spazio alle manifestazioni. Ogni anno, moltissime persone arrivano nella Magic City per celebrare i soldati americani che rendono o hanno reso servizio agli Stati Uniti.

Molte delle commemorazioni si svolgono in spiaggia, con le dimostrazioni degli US Navy e US Force. I soldati fanno delle simulazioni di guerra sia via mare, sia via aerea, per mostrare al pubblico come si svolge il loro compito.

Vicky ha anche intervistato uno dei soldati arrivati a Miami per il Memorial Weekend: "Sono nel settore aereo. Questo evento è estremamente importante per noi e per Miami, dove ci sono molte culture, come anche nel servizio aereo. Siamo qua per parlare con la gente, far vedere quello che facciamo e per far capire che stiamo cercando nuove persone per la forza aerea."