105 Miami: Vicky intervista Joris Voorn

Vicky, per 105 Miami, ha intervistato Joris Voorn!

Il dj e produttore ha raccontato che per lui non è difficile fare musica underground: "Non credo sia un problema, ognuno deve fare quello che vuole e fare i pezzi che si sente di fare."

Quante sfide ha dovuto affrontare per diventare un DJ? "Ho iniziato nel '96 ed era difficile perche c'erano i vinili. Ora è più facile, la tecnologia è cambiata, molti vogliono fare i DJ, ma per essere famosi e realmente non sentono la musica, invece bisogna avere una vera passione per quello che si fa."

L'ultima canzone di Joris si intitola Genova: "Ero su un aereo per Genova, città che mi piace tantissimo e l'idea mi è venuta lì, quindi per questo la canzone si chiama così."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Joris Voorn ai microfoni di 105 Miami.