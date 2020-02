Manuela Arcuri a 105 Take Away: "A San Valentino sarò da sola"

Manuela Arcuri è stata ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia a 105 Take Away!

Manuela, come Diletta quest'anno, è stata una delle protagoniste di Sanremo, ma nel 2002: "Io sono contentissima. Mi sono divertita, avvevo tantissima paura ed ero agitatissima. Stare sul palcoscenico dell'Ariston e fare un monologo è difficilissimo, sembra facilissimo da casa, ma non è così."

Ha già scartato il suo regalo di San Valentino? "Il mio meraviglioso compagno, a San Valentino, durante il weekend partirà per fare un corso dove gli toglieranno il telefono per quattro giorni, quindi non mi farà nemmeno gli auguri."

