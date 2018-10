105 Trap: il meglio della settimana con Elettra Lamborghini

Da regina dei reality show a regina delle classifiche. Il 2018 per Elettra Lamborghini è stato l'anno del debutto nel mondo della musica. Di questo esordio (super positivo) ha parlato la diretta interessata durante la sua settimana come ospite di 105 Trap, cinque serate nelle quali il trio composto da Charlie Charles, Moko e Shablo hanno approfondito la sua conoscenza.

Come le celebri auto sportive prodotte dall'azienda di famiglia, Elettra Lamborghini è partita a tutta velocità con un singolo fortissimo come Pem Pem, il cui video su YouTube ha superato i 75 milioni di visualizzazioni. Recentemente è arrivata invece Mala, canzone sempre in lingua spagnola e sempre provocantissima (proprio come il videoclip che lo accompagna...), con il quale proverà a bissare il successo del pezzo precedente.

Altra notizia recente è quella del suo ingresso nel roster della BHMG, l'etichetta di Sfera Ebbasta che ha da poco accolto anche un king della scena italiana come Gué Pequeno.

Insomma, i contenuti durante questa settimana non sono mancati. Guardate il video riassunto delle cinque puntate di 105 Trap per scoprire cosa ha raccontato Elettra a Charlie Charles, Moko e Shablo!