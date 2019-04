Mondo Marcio a 105 Trap: "Nessuno voleva rappare sulle mie basi"

Per la settimana dal 15 al 19 aprile, Mondo Marcio è stato ospite di 105 Trap!

L'ultimo album, Uomo, è molto diverso da quello precedente, e una parola che potrebbe descrivere Uomo è "freschezza". Ecco cosa ha dichiarato il rapper: "Quella c'è sempre in un modo o nell'altro. In Uomo la freschezza è un viaggio, cerco di portarvi nella mia storia personale, quindi parlo di cose intime che comunque toccano tutti: è sì personale, ma tutti possono capire."

Mondo Marcio è stato a Milano il 18 aprile per la data forse più importante del tour. Come si stava preparando alla data del Fabrique? "Curo tutto personalmente perché tengo a dare ai fan la migliore esperienza possibile che valga il prezzo del biglietto. Milano è la città che mi ha cresciuto e mi ha dato tanto affetto: quindi sarà una figata, sia per la musica, che sarà una live band, sia per l'allestimento."

Quanto è difficile creare il proprio beat per un rapper? Mondo Marcio ha raccontato che non è per niente facile: "Non è facile piazzare le basi. Nel senso che io ho iniziato come produttore, ma nessuno voleva rappare sulle mie basi e quindi ho iniziato a cantare. Mi è sempre piaciuta la musica, ho sempre amato il rap e le produzioni americane, le emulavo e quindi ho iniziato con il beat."

Guarda il video per ascoltare le parole di Mondo Marcio a 105 Trap.