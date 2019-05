Samuel Heron a 105 Trap: "Mia madre ha creduto in me in tutti i frangenti"

Samuel Heron è stato ospite di 105 Trap con Moko e Charlie Charles!

La nuova canzone del rapper si chiama Londra, come la città a cui si dice molto legato: "L'ho scritta quando sono tornato da una vacanza che ho fatto con la mia ragazza. Dentro ci sono delle mie esperienze e anche dei miei amici che vivono lì o che per un po' sono stati lì" e poi ha aggiunto: "Londra è una città con un sacco di stimoli, spero di tornarci presto."

Samuel ha origini liguri, ma ha raccontato di essersi trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica: "Mi sono trasferito a Milano nel 2012, avevo l'esigenza di fare musica. Sono stato lungimirante nel capire che Milano stava diventando la capitale della musica, ho trovato persone che mi hanno dato l'idea che stavo facendo la cosa giusta. Il mio attuale team di lavoro è frutto di anni di esperienza."

Come già altri ospiti, anche Samuel era con la madre. A tal proposito ha dichiarato: "Si trovava a Milano e mi ha fatto piacere farle vedere cos'è concretamente il mio mondo. Soprattutto mia mamma mi ha sempre spronato ed è grazie a lei se sono qui oggi, ha sempre creduto in me in tutti i frangenti."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Samuel Heron a 105 Trap.