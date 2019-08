Elettra Lamborghini a 105 Trap: "Pem Pem all'inizio era tamarrissima"

Elettra Lamborghini è stata ospite, per tutta la settimana, di 105 Trap!

A metà giugno è uscito il suo primo album, Twerking Queen. Ecco cosa ha raccontato Elettra: "Sono molto contenta, dietro ci sono state tante cose che sono passate" e poi ha aggiunto: "Ci abbiamo lavorato tanto, sono felice. Lo abbiamo registrato un po' ovunque, Miami, in studio con Charlie. Ho preso anche canzoni che avevo già registrato due anni fa."

Il pezzo che l'ha inizialmente portata dentro al mondo della musica è Pem Pem: "La prima versione di Pem Pem era davvero brutta, tamarrissima. C'era un po' di voce in tutto l'autotune. Ho fatto tutta l'estate cantandola, avevo solo quella. Ora che ho tutte le nuove canzoni mi sembra di finire subito i live, invece sono passati già 40 minuti" ha spiegato, aggiungendo di essere anche un po' stanca: "Sono carica, ogni tanto mi addormento però."

Nell'album c'è anche un duetto con Gué Pequeno: "Quando ho ascoltato la canzone mi ha presa subito. Me la sento davvero mia, nonostante non abbia scritto neanche una parola ed è difficile perché mi piace scrivere. Appena abbiamo pensato al featuring, mi è subito venuto in mente Gué e in studio ha spaccato."