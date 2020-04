Balla con Annie! La reinterpretazione dei videoclip musicali della nostra Annie Mazzola

Ti stai annoiando durante la quarantena? Non sai come far passare il tempo? Balla con Annie!

La nostra Annie Mazzola vi dà, dunque, la soluzione e vi insegna le coreografie delle canzoni pop più famose! Da Shakira, a Beyoncé, fino a Lady Gaga, Annie ha ballato alcuni dei più grandi successi, ma la scelta è davvero enorme.

Che aspetti? Ora tocca a te! Riprenditi mentre balli una canzone che ami, postalo nelle tue stories e tagga il profilo Instagram @Radio105!