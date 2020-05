Balla con Annie! Zumba® edition

Annie Mazzola, la “maestra del corpo di ballo di Radio 105”, è tornata anche questa settimana con il suo “Balla con Annie” in un’edizione speciale a metà tra il game, il ballo e il fitness.

Dopo aver reinterpretato alcuni famosissimi videoclip musicali e i balli di gruppo, Annie ha caricato sulla sua Nintendo Switch “ZUMBA® Burn It Up! “(Digital Bros), ha indossato una tenuta speciale e si è scatenate in coinvolgenti coreografie al ritmo dei successi di fama mondiale e dei brani originali di Zumba.

Se durante questi giorni di quarantena non avete fatto molto movimento, è ora di allenarvi con ZUMBA® Burn It Up! E’ possibile scegliere lo stile di ballo, l'intensità dell’allenamento e stili di danza provenienti da tutto il mondo.

Routine energetiche e divertimento assicurati. Cosa aspettate? La challenge è iniziata!