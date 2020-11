The Show Must Go On: lo spettacolo deve andare avanti.

Indice di contagio in salita… Possibile un nuovo lockdwon… Stretta sulle chiusure… Aumentano le zone rosse…

Ogni notiziario, ad ogni ora, su ogni canale snocciola dati allarmanti. Sul telefono le notifiche si riconcorrono, dai gruppi whatsapp di scuola o di lavoro, all’ennesimo post sui social. E poi c’è chi hai vicino che, grande o piccolo che sia, come te non ce la fa più: “Quando finirà?”.

Si fatica ad accettarlo ma con tutta probabilità il prossimo sarà un Natale molto diverso dal solito. Una situazione che risveglia, ancora una volta, la paura ma anche la voglia – e necessità - di non mollare.

In questa situazione fa ancora più emozionare la nuova campagna lanciata da Amazon che incoraggia a non arrendersi, a realizzare i sogni anche se in modo diverso.

Non a caso ‘The Show Must Go On’ è il messaggio che risuona in un originale arrangiamento del brano dei Queen nel vero e proprio micro-film realizzato da Lucky Generals e diretto da Melina Matsoukas per PrettyBird.

Al centro della storia una giovane ballerina - interpretata dalla talentuosa artista francese Taïs Vinolo - scelta per essere la protagonista dello spettacolo natalizio della sua scuola di danza, che lotta con tutte le sue forze affinché il suo sogno non sia spezzato dall’emergenza sanitaria. Nonostante i costanti e duri allenamenti a distanza, a casa e in ogni luogo dove le è possibile provare i passi in sicurezza, la giovane vede infrangersi la possibilità di esibirsi. Il saggio che l‘avrebbe vista protagonista viene annullato per l’aggravarsi della pandemia.

Dopo lo sconforto la scintilla. Lo spettacolo deve - e può – andare avanti.

Sarà la sua famiglia e lo spirito comunitario del suo quartiere a permetterle di risollevarsi e “andare in scena” su un tetto, sotto la prima neve, con i suoi vicini che la osservano dalle finestre con meraviglia e orgoglio, pronti ad applaudirla.

Due minuti per raccontare una storia nella quale ritrovarci tutti: un inno alla grinta, alla determinazione e la perseveranza.

Un video che riporta anche alla difficile situazione dei lavoratori delle arti, dello spettacolo e degli eventi, che da marzo hanno dovuto sopportare con grande sacrifici chiusure dell’ultimo minuto, sviluppando grandi timori per il futuro del loro lavoro.

Simon Morris, VP Global Creative di Amazon, a riguardo del film ha dichiarato: “…è ispirato e rende omaggio all’imbattibilità dello spirito umano e al potere della comunità a cui abbiamo assistito così spesso quest’anno“.

Lo leggiamo quotidianamente anche dai vostri messaggi in radio, nell’anno del distanziamento sociale e dei sacrifici, in molti stanno riscoprendo il valore della vicinanza, della solidarietà e delle relazioni.

Da qui la speranza e la voglia che lo spettacolo, anche quello di Natale, possa “andare in scena” come ogni anno e quest'anno in maniera totalmente diversa, unica, speciale. Noi ci saremo.