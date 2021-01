TIM Party Talent LIVE: i protagonisti della seconda puntata

Giovedì sera la seconda punta di TIM PARTY TALENT. Il "TAD" (talent a distanza!) di TIM PARTY, come lo ha definito Lodovica Comello, prima di introdurre i quattro talenti in gara:

Jacqueline, 17enne di Pavia, che si è esibita con l'inedito "Crazy", piano-voce.

Oyku, arrivata da Smirne in Italia dopo il liceo per studiare musica, che si è esibita con "Another Year" un pezzo di Finneas, pluri premiato produttore e fratello di Billie Eilish.

Filadelfo che, con voce calda e sicura, si è esibito dalla sua camera cantando "New York New York".

Mariagiorgia che ha presentato "Desert" il suo primo pezzo da cantautrice scritto nel 2019.

Davanti a loro, oltre al vastissimo pubblico della pagina Facebook di Tim Official, una giuria d’eccezione: Carlo Verdone, Diletta Leotta (alla sua ultima puntata), Luca Tommassini, i discografici Sony Diego Quaglia e Stefano Karakotch, la giurata TIM Party. Dalla prossima settimana farà l'ingresso in giuria Chiara Francini.

Chi di loro avrà ottenuto più voti e andrà in finale?

Se non lo sapete ancora, guardate la puntata e non perdetevi la prossima, giovedì 28 gennaio alle 19.30 in prima visione sulla pagina Facebook di TIM official e successivamente sul sito di TIM Party.

E ricordate... fino al 1 febbraio è possibile votare i propri artisti preferiti. Il video più votato del web parteciperà fuori concorso alla puntata finale!

Tanti premi… anche per chi vota!

Tutti gli iscritti a TIM Party, anche chi non caricherà un video, avranno la possibilità di partecipare attivamente e aggiudicarsi un premio. Infatti, votando sulla piattaforma gli utenti potranno vincere la possibilità di far parte della giuria di una delle puntate di TIM Party Talent Live. E non finisce qui! E’ prevista anche un’estrazione finale grazie alla quale saranno assegnati 12 smartphone di ultima generazione.

Come funziona TIM Party Talent

Il talent si svilupperà in due fasi: nella prima gli utenti potranno caricare i video sulla piattaforma TIM Party, condividere la loro performance e farsi votare da parte della community; nella seconda, tra i protagonisti dei 10 video più votati ogni periodo, la giura sceglierà chi potrà esibirsi dal 14 gennaio in una delle 3 puntate del TIM Party Talent Live 2.

I tre vincitori delle puntate settimanali accederanno alla finalissima del 4 febbraio nel corso della quale verrà decretato il vincitore assoluto di TIM Party Talent Live.

Il premio finale verrà assegnato in base al talento del vincitore:

per la categoria musica , l’incisione di un singolo con Sony Music Italia e la pubblicazione dello stesso su TIMMUSIC

, l’incisione di un singolo con e la pubblicazione dello stesso su per la categoria danza l’occasione di partecipare a una performance organizzata da Luca Tommassini

l’occasione di partecipare a una performance organizzata da per la categoria recitazione la possibilità di comparire in un film di prossima produzione.

Novità di questa nuova edizione, la presenza di Radio 105 con Max Brigante “giurato guest” della finalissima e il premio “il più votato dal web” che offrirà a chi riceverà più voti dal 25 gennaio al 1 febbraio, l’eccezionale occasione di esibirsi in finale.

Per info e dettagli su come partecipare tim.it/timparty