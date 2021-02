Valerio Braschi, inventore delle lasagne in tubetto, racconta l'idea a 105 Take Away

La creazione dello chef santarcangiolese è stata presentata per la prima volta poco prima della chiusura dei locali e pare che sia stata molto apprezzata dai clienti che l'hanno spalmata sul pane. Poi, però, lo chef si è spinto oltre e ha servito il tubetto di lasagna-dentifricio insieme ad uno spazzolino da denti realizzato in pasta all'uovo e accompagnato da un brodo di parmigiano stagionato, come se fosse collutorio.

Ma ecco tutta la verità raccontata direttamente da Valerio Braschi a Daniele Battaglia durante 105 Take Away!