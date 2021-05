Martedì 25 maggio vi abbiamo raccontato, on air e sul canale 157 del digitale terrestre, la Partita del Cuore, l'evento benefico in diretta Mediaset per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro.

Noi c'eravamo, come radio partner ufficiale, e vi facciamo rivivere i momenti più belli!

Ricordatevi di DONARE (fino al 1° giugno) al 45527