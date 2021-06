Marco Montemagno, ospite a 105 Friends, presenta il suo ultimo libro

Marco Montemagno, imprenditore italiano e autore di libri, è stato ospite di 105 Friends con Tony e Ross e ha presentato il suo ultimo libro, "Tutto Montemagno".

Il libro è un ricco repertorio di consigli utili per chi vuole intraprendere una strada nuova, mettendosi in proprio o magari provando a uscire dai confini del "solito" lavoro. Un libro pratico e concreto che mette in discussione i vecchi schemi, animato da una visione costruttiva e anticonformista del futuro.

Guada la video intervista completa e scopri di più!