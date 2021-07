Juanfran ospite a 105 Take Away ci regala un mini live

L'artista famoso in tutto il mondo per la hit Como Llora è stato ospite di Daniele Battaglia a 105 Take Away!

Juanfran ci ha regalato anche una piccola strofa live del suo ultimo successo, che ha raggiunto su Youtube oltre 170 milioni di visualizzazioni! Tra le curiosità che ci ha raccontato, c'è anche una possibile collaborazione con gli Icon 808 per un progetto incentrato sull'amore per l'Italia, Paese a cui lui è molto legato.

Tra le domande di Daniele, anche alcune novità riguardanti i futuri concerti dell'artista: scopri cosa ci ha raccontato guardando la videointervista completa!