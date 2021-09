Vegas Jones a 105 Mi Casa: "Settembre è il mio gennaio"

Vegas Jones è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa e, dopo tanto tempo, è stato il primo ospite in presenza!

Cosa ha in mente Vegas Jnes per il futuro? Quali progetti bollono in pentola e cosa ci possiamo aspettare da questo autunno?

A queste e altre domande ha risposto l'artista nell'intervista di Max Brigante, che finalmente ha potuto incontrare di nuovo un ospite in presenza, dopo la lunga pausa a causa del Covid.

Da Malibù all'ultima certificazione d'oro, ecco tutte le anticipazione di Vegas Jones a 105 Mi Casa!