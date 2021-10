Deddy a 105 Take Away canta insieme a Diletta "Giove"

Si chiama “Il cielo contromano su Giove”, il nuovo album di Deddy, la nuova versione del suo lavoro d’esordio “IL CIELO CONTROMANO” che, uscito a maggio ha debuttato ai vertici della classifica ufficiale album FIMI/Gfk ottenendo la certificazione ORO.

Oltre a “Pensa a te”, uscito a fine agosto e al recente singolo “Giove”, nel nuovo album sono presenti anche altri 5 brani inediti: Mentre ti spoglio, Occhi verdi, Tu non passi mai, Cenere e Piccoli Brividi: un toltale di 7 nuove canzoni scritte in parte da Deddy, in parte da autori quali Rocco Hunt, Giordana Angi, Michele Canova, Alessandro La Cava e molti altri, con la produzione dello stesso Canova, Francesco “Katoo” Catitti , Cesare Chiodo e Tom Beaver.

Il fulcro del video fa riferimento allo spazio, i pianeti e le stelle. Ogni parte della storia d’amore di una coppia di ragazzi ruota intorno a queste immagini. La moto con cui si muovono per la città è la loro astronave, i caschi le loro tute spaziali e l’osservatorio dove si ricongiungono simboleggia un luogo che affaccia sullo spazio così immenso ma dove loro “ascoltando” le coordinate giuste riusciranno sempre a ritrovarsi.

Ospite a 105 Take Away, Deddy è stato protagonista insieme a Diletta Leotta di un bellissimo duetto!