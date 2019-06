Milano Volley Week: Radio 105 è radio partner dell'evento!

Dal 14 al 23 giugno si terrà la Milano Volley Week e Radio 105 è radio partner dell'evento!

La Volley Week è una settimana dedicata interamente alla pallavolo, con diversi eventi riguardanti questo sport in tutta Milano. Ad esempio, finalmente verrà aperto l'Allianz Cloud, il nuovo Palalido. Proprio lì, dal 21 al 23 giugno, si svolgeranno tre partite della nazionale maschile, contro Polonia, Serbia e Argentina.

Ma altri eventi ci saranno anche in un'arena appositamente realizzata di fronte al Castello Sforzesco: in questa location, dal 14 al 16 giugno si svolgerà la prima tappa del Campionato italiano di Beach Volley. Inoltre, in Piazza Gae Aulenti, i partecipanti potranno ammirare il "villaggio del volley", dove ogni giorno ci sarà musica, presentazioni, ospiti ed eventi vari.

La Milano Volley Week è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo.