L'aftermovie di #Z0020, la Festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105

Lunedì 8 luglio, all'Ippodromo Snai San Siro (Milano), verrà ricordato nella storia radiofonica come la festa più pazzesca che un programma radio abbia mai organizzato!

I ragazzacci de Lo Zoo di 105 vi hanno fatto ballare, cantare, saltare, emozionare e ridere con le loro scenette e con gli artisti top presenti sul palco: Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise & co insieme a Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Gibba e con artisti come Elodie, i The Kolors, J-Ax e Takagi e Ketra con Giusy Ferreri.

Non sono mancante le emozioni, con il commovente ricordo di Leone Di Lernia, parte fondamentale de Lo Zoo di 105 in questi 20 anni di attività.