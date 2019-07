Grido a Lo Zoo di 105 per presentare il singolo Ad un passo dal sole

Grido è stato ospite de Lo Zoo di 105!

Il nuovo singolo del rapper si chiama Ad un passo del sole, ecco cosa ha raccontato: "Parlo di me e di conseguenza è saltato fuori un dissing, ma non lo vuole essere. È una dichiarazione d'intenti: io sono fatto così, sono di questa scuola qua."

Grido, però, ha spiegato di non avercela con nessun artista in particolare, ma con il nuovo approccio alla musica: "Non ce l'ho con uno in particolare, ce l'ho con chi posta le stories con le rime, che si concentra sull'apparire. Prima deve arrivare la musica, il concetto, quello che vuoi comunicare, io la penso così" e poi ha aggiunto: "Prima si facevano delle cose per dimostrare qualcosa, oggi fare il rapper è il nuovo "faccio il calciatore"."

Il rapper è favorevole all'utilizzo dei social, ma restando in alcuni limiti: "Anch'io posto delle foto con mio figlio. Poi ho scoperto il fenomeno dei baby influencer, profili di bambini piccolissimo gestiti dai genitori, che ci lucrano sopra."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Grido a Lo Zoo di 105.