ZOO20: il video completo della festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105!

Vi siete persi #ZOO20? Oppure volete rivedere l'incredibile festa de Lo Zoo di 105? Non temete, ecco qui il video integrale del ventesimo compleanno dei nostri "cattivi ragazzi", tenutosi l'8 luglio all'Ippodromo Snai San Siro.

Oltre a Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise & co, sul palco si sono alternati vecchi conosciuti da Lo Zoo e dai suoi fan, come Gibba, Herbert Ballerina, Maccio Capotonda e tantissimi artisti: Elodie, i The Kolors, Francesco Gabbani (vittima di uno scherzo cattivello), Max Pezzali, Nek, che ha omaggiato Leone Di Lernia, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra e altri.

Cosa aspetti? Guarda il video integrale di #ZOO20, la festa per i 20 anni de Lo Zoo di 105!