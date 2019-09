Pio e Amedeo a Lo Zoo di 105: guarda il video dell'intervista!

Pio e Amedeo sono stati ospiti de Lo Zoo di 105!

Il duo di comici sarà a teatro per un lo spettacolo "La classe non è qua": "Saremo all'Arena di Verona il 23 settembre e al Teatro Antico di Taormina il 21 settembre" hanno detto Pio e Amedeo, poi hanno aggiunto, spiegando che secondo loro lo spettacolo piacerebbe a Marco Mazzoli: "Lo spettacolo dura due ore e venti, due ore e venticinque, noi cerchiamo di andare contro tutto quello che è diventato patetico, acchiappa like."

Guarda il video per ascoltare l'intervista di Pio e Amedeo a Lo Zoo di 105... e l'incidente di Squalo con il megafono!