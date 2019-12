Annalisa ft. Rkomi: guarda il video di "Vento sulla Luna"

È stato appena pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Annalisa in collaborazione con Rkomi: "Vento sulla Luna". Solo dopo pochi giorni dall'uscita del pezzo, i due artisti ci spiazzano con un video suggestivo, in cui sono immersi in un labirinto urbano, specchio della nostra società. Pieno di colori e geometrie, la clip è assolutamente da vedere.

In un lungo post su Instagram, la cantante ha raccontato a tutti come è nata l'idea del pezzo. "Vento sulla Luna ha una storia bella lunga. Nasce nei primi giorni di marzo a Milano, sotto un cielo grigio ma bellissimo. Eravamo io, Dardust e Franco 126. Nei mesi successivi è cresciuta, ha fatto strada, e a piccoli passi è arrivata lontano. Un giorno di ottobre ha incontrato Rkomi, che si trovava addirittura oltreoceano, e con il suo tocco ha poi raggiunto la versione definitiva, che ascolterete venerdì prossimo. Alla fine è ritornata sotto lo stesso cielo, e chissà quale sarà il suo prossimo viaggio. Ha fatto giri immensi questa canzone, un po’ come il vento. E spero proprio continui così". Ecco il post.