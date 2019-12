Taylor Swift: guarda il video della sua canzone di Natale, Christmas Tree Farm

Taylor Swift non è nuova alle canzoni di Natale: già nel 2007 aveva pubblicato Sounds of the Season: the Taylor Swift Holiday Collection, album che conteneva sia degli inediti, come Christames When You Were Mine e Christmas Must Be Something More, sia delle cover, come White Christmas, Santa Baby, Last Christmas e Silent Night.

Oggi, però, Taylor ha pubblicato una nuova canzone natalizia, che si intitola Christmas Tree Farm. Il brano racconta un sogno, dove la cantante fa visita a una fattoria, dove tutto ricorda il Natale, dalle luci, al profumo di sidro, fino ai camini e il vischio.

Insieme alla canzone, è uscito anche il videoclip ufficiale della canzone, dove possiamo vedere delle clip inedite di Taylor da bambina con la sua famiglia. Tra i momenti più emozionanti anche quello in cui Tay riceve la sua prima chitarra. Non è la prima volta che la cantante pubblica un video dove mostra dei momenti con la sua famiglia: prima di Christmas Tree Farm, infatti, anche The Best Day e I'm Only Me When I'm With You!