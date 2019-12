Coldplay: è uscito il video di Everyday Life

Finalmente è uscito il video ufficiale di Everyday Life, nuovo singolo dei Coldplay, oltre che nome dell'ultimo album del gruppo capitanato da Chris Martin.

Per il videoclip, la band ha scelto dei luoghi suggestivi tra Sudafrica, Marocco e Ucraina ed è stato diretto dalla giovanissima Karena Evans, che a soli 23 anni può dire di essere stata regista non solo dei Coldplay, ma anche di diversi video di Drake.

In Everyday Life vediamo i componenti dei Coldplay, Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion e Jonny Buckland, mentre suonano durante il tramonto in riva al mare e sullo schermo si alternano immagini di persone di tutto il mondo. All'inizio del video si sente una voce che spiega al pubblico cosa significata la parola Xhosa "Ubuntu": "Significa 'umanità', perché avremo sempre bisogno del prossimo, una mano lava l’altra. 'Ubuntu' è aiutare gli altri, i tuoi fratelli, le tue sorelle, anche se non li conosci."

Come già annunciato dagli stessi Coldplay, non ci sarà, almeno per ora, nessun tour per il nuovo album: la band tornerà ad esibirsi per i fan quando troveranno una soluzione per avere un tour completamente sostenibile per l'ambiente.