Fuori il video di “Holly & Benji”, il singolo di Ava Feat. Capo Plaza & Shiva

Qualche giorno fa è stata annunciata l’uscita del nuovo singolo prodotto da AVA: si intitola “Holly & Benji” e vede la collaborazione di altri due artisti della scena rap, Capo Plaza e Shiva. È appena uscito anche il video della canzone e in poche ore ha già totalizzato quasi 30mila visualizzazioni.

La canzone parla della scena rap e si basa su un parallelismo con il noto cartone dal quale ha preso in prestito il titolo: nel brano, ad esempio, Shiva sottolinea la sua posizione centrale nel panorama rap, sottolineando la sua consapevolezza di aver raggiunto il momento di dimostrare il suo valore.

Nella sua strofa, invece, Capo Plaza torna a parlare della sua provenienza dalla strada e di come questo fattore abbia influito sulla sua vita, tema ricorrente nei suoi pezzi. I protagonisti di “Holly & Benji”, in sostanza, sono proprio i due rapper che, come i calciatori protagonisti del noto cartone animato, riescono a emergere rispetto agli altri, come due veri fuoriclasse.