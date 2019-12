Mariah Carey: ecco la nuova versione del videoclip di All I Want For Christmas is You!

Natale è un vero Natale senza All I Want for Christmas is You, grande classico di Mariah Carey datato 1994. È di qualche giorno fa la notizia che la canzone, per la prima volta dalla sua uscita, ha raggiunto la posizione numero 1 nella classifica di Billboard.

Mariah ha deciso di sorprendere i fan, con una nuova versione del videoclip della canzone, presentata come All I Wan for Christmas is You (make my wish come true edition). Il video è diretto da Joseph Kahn, con protagonista proprio la cantante, che inizialmente è un manichino vestito da Babbo Natale, per diventare un angelo e, infine, un soldatino.

In un Q&A con i fan, la Carey ha dichiarato: "In un certo senso, è l’opposto del video originale, c’è più produzione."

Vi piace il nuovo video di All I Want for Christmas is You?