Ecco il video ufficiale di Boogieman di Ghali e Salmo!

Finalmente è uscito il videoclip ufficiale di Boogieman, nuovo singolo di Ghali insieme a Salmo!

Nel video, diretto da Giulio Rosati, possiamo vedere i due rapper, con riprese al contrario, cantano tra un furgoncino, un auto e tantissime moto.

Boogieman è uscita il 17 gennaio, ma già durante la serata del 16, Ghali aveva fatto una diretta Instagram, dove ha fatto sentire il brano ai suoi fan collegati.

Il 2020 sarà un anno pazzesco per entrambi i rapper: il 20 febbraio esce il nuovo album di Ghali, DNA. La tracklist del disco è già stata annunciata, ma mancano ancora i nomi di tre dei quattro feat che compone l'album. L'8, 9 e 10 maggio 2020, inoltre, Ghali sarà il protagonista di Il concerto a Milano, tre eventi al Fabrique di Milano, di cui Radio 105 è partner. Infine, il rapper sarà anche a Sanremo, venerdì 7 febbraio.

Anche Salmo sarà in concerto a Milano: precisamente il 14 giugno allo Stadio San Siro, con Radio 105 come radio partner. Il 9 giugno il rapper sarà a Bibione, mentre, tra marzo e aprile, il tour di Salmo si sposterà in giro per l'Europa per poi arrivare a New York, Miami e Los Angeles.

Vi piace il video di Boogieman?

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!