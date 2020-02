Achille Lauro impersona San Francesco e poi si spoglia nel video di "Me ne frego"

Finalmente è uscito il videoclip ufficiale di "Me ne frego" brano presentato da Achille Lauro a Sanremo 2020.

Già durante la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, il cantante ci aveva stupito con i suoi look: nella prima serata si è vestito da San Francesco, restando poi con una tutina dorata trasparente, nella serata delle cover, in cui ha duettato con Annalisa, ha omaggiato Ziggy Stardust, il venerdì ha omaggiato la Marchesa Casati Stampa e, infine, alla fine, si è vestito come la Regina Elisabetta.

Nel video di "Me ne frego", Achille torna a impersonare San Francesco... restando anche nudo alla fine.

Insieme al cantante, c'è anche Elena D'Amario, ex concorrente e ballerina dei professionisti di Amici, che era già presente nella foto con cui Achille ha annunciato il suo prossimo tour. In quello scatto, i due rappresentavano la Pietà di Michelangelo.

