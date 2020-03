Un musicista di Palermo adatta "Bocca di Rosa" ai tempi del Coronavirus: il video virale

Ognuno di noi si sta ingegnando per far passare il tempo durante questa emergenza sanitaria. Coltivare i nostri hobby sembra una delle soluzioni più utilizzate e ne sa qualcosa Corrado Nitto, musicista palermitano di 38 anni.

Corrado, infatti, utilizzando la sua passione per la musica, ha riadattato il testo del celebre brano "Bocca di rosa" alla situazione attuale, parlando di Coronavirus: "Lo chiamavano coronavirus, metteva timore, metteva timore. Lo chiamavano virus corona metteva paura sopra ogni cosa […] Alla stazione c’erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c’erano tutti, la mascherina e il cappello in mano."

Il palermitano non si aspettava tanto successo per la sua canzone, che è diventata virale come un audio che è stato passato su Whatsapp: ma prima che arrivasse sull'app di messaggistica, Corrado aveva condiviso la canzone, tramite un video, caricato dallo stesso Corrado su Facebook e Instagram.

Corrado, contattato da Huffington Post, ha commentato l'improvvisa celebrità della sua canzone: "Tutte le serate che avevo sono state sospese, quindi ho molto tempo libero, un po’ come tutti. Per chi fa il musicista credo sia necessario continuare a creare, anche per esorcizzare la paura."

Ma perché Bocca di Rosa? "La canzone descrittiva per eccellenza. Faber è inarrivabile, così per gioco e con umiltà ho provato ad adattare il testo a questa situazione particolare che stiamo vivendo. Ma non mi sarei mai aspettato tutte queste visualizzazioni e condivisioni."

E tutti gli amici di Corrado lo hanno subito contattato: "Condivido spesso filmati caserecci per divertirmi, ma in questo caso le visualizzazioni sono cresciute immediatamente e la mattina dopo mi è iniziato a squillare il telefono, ho ricevuto messaggi da Dublino e Berlino. Mi chiedevano “Ma sei tu a cantare?”, “Ma è tuo l’audio che gira”? Mi hanno detto che è passato nelle radio, anche a Lo Zoo di 105. Non me lo sarei mai aspettato. Per questo sento di dover ringraziare per tutti i commenti meravigliosi che ho ricevuto. Spero che questo minuto e 46 possa essere stato un piccolo spiraglio di normalità in questa situazione surreale che stiamo vivendo."