Ultimo pubblica una versione inedita acustica di "Tutto questo sei tu"

Ultimo, in questo momento difficile per l'Italia, ha deciso di fare un regalo ai fan: si tratta di una versione inedita ed emozionante di "Tutto Questo Sei Tu" in cui la sua voce è accompagnata soltanto da pianoforte e violino.

Nella sua versione originale, il singolo ha conquistato le classifiche (Fimi, Earone e Spotify) tra la fine del 2019 e l'inizio di quest'anno, superando quota 17,5 milioni di streaming.

Il video di questa versione acustica (definita "molto intima" dal cantante romano) è stato registrato nei prestigiosi Capitol Studios di Los Angeles. Ultimo ha spiegato come è nata questa idea.

«In questo momento tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare è rispettare le misure messe in atto dal Governo e stare a casa, per salvaguardare la salute di tutti. Ma possiamo continuare a fare e ascoltare musica, la cosa che più di ogni altra preferisco. Per questo motivo, ho deciso di regalarvi una versione piano, voce e violino di ‘Tutto questo sei tu’ registrata mentre ero a Los Angeles, nei Capitol Studios. Ho cercato di finire il più velocemente possibile per sistemare l’audio e farvelo vedere».

Ora il cantante sta preparando il prossimo tour estivo che si terrà negli stadi. La metà degli incassi sarà devoluta in beneficenza ai progetti Unicef in Mali.

