Sing For Life, l'inno di Bono contro il Coronavirus: nel video anche i flashmob sonori italiani

Qualche giorno fa, Bono aveva pubblicato nel suo profilo Instagram un video dove cantava e suonava una canzone, al momento intitolata Let your love be know. Il brano, diceva il leader degli U2, era dedicato a medici, infermerieri e a tutto il personale sanitario che sta affrontando l'emergenza Coronavirus, e ispirata alla reazione della popolazione italiana davanti alla quarantena.

Oggi, quel pezzo sentito nel profilo di Bono è diventata una vera e propria canzone. Sing for Life, così si intitola il brano, cantato non solo da Bono, ma anche Will.i.am, fondatore dei Black Eyed Peas, Jennifer Hudson e il giapponese Yoshiki.

Il video ufficiale, pubblicato nel profilo Youtube di Will.i.am, mostra i quattro artisti che si riprendono, nelle loro case, ma mostra anche tantissime iniziative che si sono sparse in giro per il mondo. E tra i vari ed emozionanti momenti del video della canzone, che recita "possiamo cantare sui tetti, cantare al telefono, cantare, promettimi che non ti fermerai, cantare il tuo amore e farlo conoscere", si riconoscono anche alcuni video dei flashmob sonori italiani, iniziativa che ogni giorno, alle 18, tiene occupati gli italiani, dando un po' di sollievo alla gente.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!