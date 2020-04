Un coro virtuale di 700 bambini intona "Nessun Dorma"

Grazie ad una iniziativa lanciata dall'Associazione Musicale Europa InCanto, un coro formato da 700 bambini si è unito virtualmente intonando la famosa aria dell’opera Turandot di Giacomo Puccini: "Nessun dorma".

Il coro virtuale più grande dl mondo, composto da bambini italiani ed europei che hanno cantato "insieme" reggendo un cartello con il proprio nome, ha emozionato il mondo con un messaggio di speranza e solidarietà.

I bambini che hanno aderito all'iniziativa non hanno dovuto far altro che seguire le indicazioni e scaricare l'App "Scuola InCanto" che li ha guidati nell'esecuzione del brano come un karaoke. Ad accompagnare l'esecuzione dei bambini è stata un’orchestra virtuale formata dagli orchestrali di EICO-Europa InCanto Orchestra, diretti dal Maestro Germano Neri.

"Un coro virtuale che ha saputo trasmettere emozioni reali", ha commentato l'associazione. Come testimonia la diffusione virale del video, in questo momento difficile per tutti, il coro è riuscito a diffondere un grande messaggio di speranza.