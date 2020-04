Violinista si esibisce sul tetto dell'ospedale di Cremona: il video emozionante

Si chiama Lena Yokoyama ed è una violinista, e ci ha fatto emozionare con un'esibizione sul tetto dell'ospedale Maggiore di Cremona, organizzata per la giornata di giovedì 16 aprile 2020.

La performance, organizzata da Pro Cremona proprio in uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid-19, è stata dedicata dalla violinista del Museo del Violino, a tutte le persone in prima linea contro il Coronavirus, come il personale sanitario, ma anche a tutti i pazienti colpiti e ai volontari di Samaritan's Purse, che gestiscono l'ospedale da campo.

Nella descrizione del video, possiamo leggere: "Gli sguardi verso il cielo. Le lacrime. Gli applausi. Per un momento, il suono di un violino ha sostituito le sirene delle ambulanze. Per far sapere a tutti che noi ci siamo. Per far sapere a tutti che Cremona continua a lottare. Audizione a Cremona, dal luogo simbolo della lotta al Covid-19, un tributo per tutti coloro che stanno lottando, per tutti coloro che non ce l’hanno fatta, per tutti coloro che hanno vinto."

L'obiettivo dell'esibizione è quello di ricordare le vittime, ma anche di rilanciare la raccolta fondi "Uniti per la provincia di Cremona", che sostiene gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore.