Zucchero canta l'inedito scritto con Bono per l'Earth Day davanti al Colosseo deserto

Il 22 aprile era la 50esima Giornata Mondiale della Terra e, per ricordarlo, Zucchero ha cantato, davanti al Colosseo deserto, l'inedito Canta la vita.

La canzone è tratta da Let Your Love Be Knows, scritto da Bono Vox e dedicata, durante la prima esibizione del frontman degli U2, a tutti i medici, gli infermieri, le persone in prima linea per combattere l'attuale emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Il cantante aveva affermato di essersi ispirato agli italiani, agli irlandesi, a tutte le persone che si trovano in difficoltà, ma che continuano a cantare.

Zucchero ha raccontato: "Questa canzone è nata nella fase iniziale dell’emergenza" e ha spiegato di aver parlato a lungo con Bono: "Quando ho sentito Bono, eravamo entrambi molto scossi dalla drammaticità del momento che il Nord Italia stava vivendo. Però quello che ci ha colpito è stata la reazione delle persone, vederle e sentirle sui balconi cantare. Quindi ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa per sottolineare che il canto è una grande forma di resistenza."

Insomma, la collaborazione è nata dall'idea che la musica, in un momento come questo, può dare, anche in piccola parte, un po' di sollievo: "In un dramma come quello che stiamo vivendo, attraverso il canto si può essere più vicini, si può reagire insieme, in tutte le parti del mondo. La musica, attraversa i muri ed accorcia le distanze."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!