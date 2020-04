Post Malone e Travis Barker in diretta con un tributo ai Nirvana: la scaletta

Questa notte è andata in diretta su YouTube una performance incredibile: Post Malone, accompagnato da Travis Barker dei Blink-182 alla batteria, Nick Mack alla chitarra e Brian Lee al basso, si è esibito in un tributo ai Nirvana, durato più di un'ora.

La diretta è stata organizzata, come dichiarato proprio da Post Malone, per raccogliere fondi per il Solidarity Response Fund dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per combattere l'emergenza Coronavirus.

Post Malone si è esibito per un'ora e un quarto nei pezzi più famosi dei Nirvana, intervallando alcune pause in cui ha spesso ringraziato chi era in collegamento e ricordato di continuare a donare.

Ecco la scaletta dei brani cantati da Post Malone nel suo tributo ai Nirvana:

2:04: Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

7:31: Drain You

11:59: Come As You Are

16:22 Lounge Act

21:14: School

24:33: Heart Shaped Box

30:31: Something In The Way

34:43: About A Girl

38:58: Stay Away

45:56: Lithium

52:58: Breed

57:29: On A Plain

1:02:33: Very Ape

1:05:27: Territorial Pissings

1:11:35: In Bloom