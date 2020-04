Cesare Cremonini, nel video di "Giovane Stupida" c'è la fidanzata Martina: "Non è stupida, mi stupisce"

I fan di Cesare Cremonini lo aspettavano con ansia e finalmente il video del singolo "Giovane stupida" è arrivato. Il cantante aveva annunciato la presenza della fidanzata Martina nel video tramite diversi scatti postati su Instagram. D'altronde, sempre Martina aveva disegnato anche la cover ufficiale del singolo, mostrata sempre dal cantante sui suoi social.

Nel videoclip di "Giovane Stupida", oltre a Cesare, possiamo vedere proprio Martina. Il video è diretto da Gaetano Morbioli e oltre alla coppia, ci sono ballerini, ginnaste e anche animazioni 3D.

Il brano, tratto da 2C2C, album per festeggiare i 20 anni di carriera di Cremonini, parla di Martina, ma in senso assolutamente positivo. Intervistato da Rockol, il cantautore bolognese ha dichiarato: "Martina, la mia ragazza, ovviamente non è stupida, ma mi stupisce, perché appartiene alle nuove generazioni nate insieme al digitale. Da un lato questo mi spiazza ma dall'altro il futuro che tutti noi del Novecento aspettavamo è qui: che ci piaccia o no dobbiamo viverlo e capirlo e possibilmente attraversarlo."

Vi piace il video di "Giovane Stupida" di Cesare Cremonini?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!