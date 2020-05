Tekashi 6ix9ine pubblica il primo singolo dopo la scarcerazione ed è record su YouTube e Instagram

Tekashi 6ix9ine è da poco uscito dal carcere e ha pubblicato un nuovo singolo, Gooba, che ha raggiunto il record di video hip hop più visto su YouTube nel suo primo giorno, con ben 43 milioni di visualizzazioni. Il record, precedentemente, era detenuto da Eminem e la sua Killshot, con 38 milioni di visualizzazioni.

Il rapper era stato condannato a due anni di carcere per nove reati connessi al crimine organizzato: infatti, 6ix9ine faceva parte dei Nine Trey, una gang di New York. Rischiava ben 47 anni di carcere, ma fu condannato a 2 anni per aver patteggiato. Pare, inoltre, che il rapper abbia rinunciato di far parte del programma protezione testimoni pur di tornare a fare musica una volta uscito dal carcere.

Dopo poco più di un anno di detenzione, il rapper è uscito di prigione, venendo spostato agli arresti domiciliari per problemi di salute (soffre di asma, quindi è considerato un soggetto molto a rischio durante l'attuale situazione sanitaria) e, appena tornato a casa, ha chiesto al giudice il permesso di giurare un video nel suo giardino. E così è nata Gooba, canzone che ha battuto il record di video hip hop su Youtube.

Ma quello di Youtube non è l'unico record battuto da Tekashi 6ix9ine: poco dopo l'uscita del video, il rapper ha fatto una diretta su Instagram, che è stata seguita da più di due milioni di persone, diventando la diretta più vista sul social network.