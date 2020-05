Diodato emoziona cantando in un’Arena di Verona deserta per Eurovision 2020

Grazie alla sua vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, Diodato è l’artista prescelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, la manifestazione musicale europea che si tiene ogni anno ma che, purtroppo, stavolta è stata annullata a causa del Coronavirus.

La gara non ci sarà ma, in compenso, è stato organizzato un evento televisivo intitolato Europe Shine a Light, una serata in cui tutti i cantanti e gli artisti che avrebbero dovuto partecipare all’Eurovision si sono invece esibiti in modo diverso e in location particolari e suggestive.

Diodato, ad esempio, ha interpretato il suo brano “Fai rumore” cantando in un’Arena di Verona completamente vuota: la sua performance ha emozionato tutti e la location ha fatto la sua parte. Vedere quel luogo deserto, quando invece di solito è pieno di gente proprio in occasione di eventi e concerti, ha fatto uno strano effetto.

L’artista italiano ha anche omaggiato Domenico Modugno interpretando “Nel blu dipinto di blu”, brano che il grande cantante presentò proprio all’Eurovision Song Contest nel 1958.