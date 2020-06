Ghali: fuori il video di Marymango feat. tha Supreme

È uscito il video ufficiale di Marymango, featuring apprezzatissimo di Ghali e tha Supreme, contenuta nell'ultimo album del rapper di Boogieman, DNA, uscito lo scorso febbraio.

L'uscita del videoclip è stata annunciata dallo stesso Ghali sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una foto presa proprio dal video, che è stato realizzato come un video d'animazione, che vede come protagonisti i due rapper.

La regia di Marymango è di Stefano Colferai e Giulio Rosati, con le animazioni curate da Movimenti Production, che hanno curato anche alcuni video di tha Supreme in passato, come blun7 a swishland, e anche l'esibizione del rapper a X Factor, dove si è presentato come un ologramma.

Vi piace il video di Marymango di Ghali feat. tha Supreme? Vi ricordiamo che Ghali si esibirà al Fabrique di Milano in tre date speciali, 8, 9 e 10 ottobre 2020 e Radio 105 è radio partner dell'evento!

