Fedez: è uscito il video di Bimbi per strada (Children) sulla base di Robert Miles

Finalmente è uscito il video del nuovo singolo di Fedez, Bimbi per strada (Children), sulla base di Robert Miles.

L'uscita era stata anticipata poche ore fa dallo stesso rapper, che aveva postato su Instagram una story in cui avvisava che oggi, 19 giugno, alle 14 sarebbe stato pubblicato il videoclip ufficiale della canzone.

La regia e le animazioni 3D di Bimbi per strada sono state curate da Antoni Tudisco e Marc Tudisco e nel video clip possiamo vedere diverse animazioni, tra cui anche il viso di Fedez che canta il brano.

Fedez è tornato molto attivo nel mondo della musica, dopo un periodo di pausa in cui si è dedicato alla sua famiglia. Dopo la collaborazione con Cara in Le Feste di Pablo, il rapper ha pubblicato ben due singoli: Problemi con tutti (Giuda) e, appunto, Bimbi per strada (Children).

Che sia in arrivo un album?

