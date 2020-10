Emis Killa e Jake La Furia: fuori il video ufficiale di "L'ultima volta"

È appena uscito il video ufficiale di "L'ultima volta", il singolo estratto da "17", il primo album nato dalla collaborazione di Emis Killa e Jake La Furia, appena certificato disco d'oro.

La clip del singolo, realizzata insieme a Massimo Pericolo e diretta da Igor Grbesic e Marc Lucas, è ambientata in un carcere, dove i tre protagonisti raccontano le loro storie e ritrovano altri amici reclusi.

Testo e immagini parlano di un'amicizia nata molti anni prima, quando i protagonisti erano liberi e vivevano secondo le leggi della strada. Ma parla anche di percorsi che si dividono: c'è chi riesce a raggiungere il successo e chi, invece, resta imprigionato nella spirale della malavita.

Massimo Pericolo (pseudonimo di Alessandro Vanetti) ha commentato così l'esperienza condivisa con Emis Killa e Jake La Furia: "Nel 2009 rappavo già e ovviamente ascoltavo i Dogo; Jake raccontava la strada di Milano e io ci rivedevo tante cose della provincia. In quell’anno è arrivato anche Emis e ha aperto gli occhi a tutti su come, per fare il rapper, l’importante sia rappare. Non si atteggiava né vestiva come gli altri, ma ha vinto il Tecniche Perfette. Sono due artisti che hanno influenzato pesantemente me e il rap italiano. È anche grazie a loro se oggi posso vivere di questa musica, per questo sono felice e orgoglioso di aver partecipato al loro disco".